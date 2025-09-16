В Академии наук подвели итоги республиканского марафона "17 граней единства"

"Все мы вместе - граждане Республики Беларусь, разные. У нас разные интересы, способности, навыки и так далее. Но все мы вместе - граждане Республики Беларусь - и есть наше государство. Все мы вместе и есть наше гражданское общество. Мы не должны об этом никогда забывать. Иначе мы попадем под молот этого древнего постулата: "разделяй и властвуй". И то, что нам демонстрируют активно во всем мире. И то, что пытались реализовать у нас в 2020 году: столкнуть общество и государство. Поэтому праздник имеет огромное значение", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.