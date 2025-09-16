3.64 BYN
В Академии наук подвели итоги республиканского марафона "17 граней единства"
17 сентября Беларусь отметит День народного единства. А сегодня в Академии наук подвели итоги республиканского общественно-политического марафона "17 граней единства".
Акция стартовала 18 августа и завершилась сегодня. Мероприятие прошло в формате диалога, базис которого - 17 граней как 17 тезисов Президента Беларуси. В центре внимания участников форума - патриотические ценности белорусского народа, международное сотрудничество, сохранение связи между поколениями, знание истории нашей страны.
"Все мы вместе - граждане Республики Беларусь, разные. У нас разные интересы, способности, навыки и так далее. Но все мы вместе - граждане Республики Беларусь - и есть наше государство. Все мы вместе и есть наше гражданское общество. Мы не должны об этом никогда забывать. Иначе мы попадем под молот этого древнего постулата: "разделяй и властвуй". И то, что нам демонстрируют активно во всем мире. И то, что пытались реализовать у нас в 2020 году: столкнуть общество и государство. Поэтому праздник имеет огромное значение", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
Марафон "17 граней единства" посетил более 50 городов Беларуси. Традиция, которая была заложена в сентябре 2022 года Республиканским общественным объединением "Белая Русь" во взаимодействии с Республиканским общественным объединением "Знание", активно набирает обороты. Каждый год выбирается 17 городов, в которых проходит марафон. Изначально был акцент на более крупные населенные пункты, в этом году - на небольшие районы.