В Академии управления стартовала стажировка для государственной гражданской службы России
20 октября в Академии управления при Президенте Беларуси стартовала стажировка для представителей федерального кадрового резерва государственной гражданской службы России.
В Минск приехали более 70 участников. На протяжении недели они будут посещать ключевые предприятия нашей страны и знакомиться с инновационными проектами в разных отраслях. Например, ПВТ предоставит возможность ознакомиться с тем, как в Беларуси реализуются программы интеграции науки в практику. Кроме того, участники стажировки отправятся в Брест, где изучат туристический и транзитный агропромышленный потенциал региона в рамках СНГ. Также гости ознакомятся с особенностями патриотического воспитания молодежи в нашей стране.
Евгений Габсаматов, зампредседателя Кировской области России:
"Мы изучаем передовой опыт Союзного государства в части углубленного изучения системы государственного управления. Данные навыки и компетенции позволят нам качественнее подготовиться к взаимной интеграции".
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
"Что такое стажировка? Это всегда обмен мнениями. Во время таких практических мероприятий мы знакомим гостей с уровнем нашего государственного управления, с деятельностью парламентариев и нашими достижениями".
Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:
"Союзное государство уделяет серьезное внимание процессам обучения".
Такого уровня образовательная программа президентскими академиями Беларуси и России реализуется совместно впервые.