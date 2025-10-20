В Академии управления стартовала стажировка для государственной гражданской службы России

В Минск приехали более 70 участников. На протяжении недели они будут посещать ключевые предприятия нашей страны и знакомиться с инновационными проектами в разных отраслях. Например, ПВТ предоставит возможность ознакомиться с тем, как в Беларуси реализуются программы интеграции науки в практику. Кроме того, участники стажировки отправятся в Брест, где изучат туристический и транзитный агропромышленный потенциал региона в рамках СНГ. Также гости ознакомятся с особенностями патриотического воспитания молодежи в нашей стране.