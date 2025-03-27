В Беларусь экстрадировали киллера из банды Морозова - он 20 лет скрывался за границей

В Беларусь экстрадирован киллер из банды Морозова, который 20 лет скрывался за границей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В результате тесного взаимодействия ГУБОПиК МВД Беларуси с коллегами из Казахстана в августе прошлого года в городе Костанай был задержан участник банды Морозова Виктор Рецкий. По требованию Генеральной прокуратуры мужчина экстрадирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина входил в состав преступной организации с 1992 года и выполнял роль киллера. Он совершил ряд убийств и иных тяжких и особо тяжких преступлений. В январе 2005 года мужчина был объявлен в межгосударственный, а затем международный розыск по линии Интерпола. Работа милиции по поиску беглеца не прекращалась. Известно, что Виктор Рецкий скрывался от уголовного преследования по поддельным документам на территории России и Казахстана. Установление его местонахождения стало логичным продолжением задержания одного из лидеров криминальной структуры - Сергея Дербенева летом 2019 года.