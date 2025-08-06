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В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой для участия в учениях "Запад-2025"
В Республику Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместных стратегических учениях Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2025". Об этом сообщили в Министерстве обороны.
"Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учения пройдут в сентябре. В настоящее время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.
"Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе учений мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации", - отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко.
"Мы прибыли в Республику Беларусь для проведения совместных стратегических учений "Запад-2025", - рассказал один из военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. - На сегодняшний день военный союз России и Беларуси является неотъемлемым условием для дальнейшего развития наших государств. Это имеет важное значение при текущих угрозах. Военнослужащие нашего соединения неоднократно участвовали в международных учениях совместно с белорусскими военнослужащими. Особенностью проведения данных учений является маневренность развертывания войск".