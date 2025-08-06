В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой для участия в учениях "Запад-2025"

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b606cb51-9fd5-4979-94c7-613dcdeb6dce/conversions/3f3c59ed-e6cc-40b5-a372-a7ed592db1af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b606cb51-9fd5-4979-94c7-613dcdeb6dce/conversions/3f3c59ed-e6cc-40b5-a372-a7ed592db1af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b606cb51-9fd5-4979-94c7-613dcdeb6dce/conversions/3f3c59ed-e6cc-40b5-a372-a7ed592db1af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b606cb51-9fd5-4979-94c7-613dcdeb6dce/conversions/3f3c59ed-e6cc-40b5-a372-a7ed592db1af-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В Республику Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместных стратегических учениях Вооруженных Сил Беларуси и России "Запад-2025". Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учения пройдут в сентябре. В настоящее время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.

"Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе учений мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации", - отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко.