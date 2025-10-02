В Беларуси 3 октября прогнозируются ночные заморозки

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды рассказали, какой будет погода 3 октября в Беларуси, сообщила БЕЛТА.

В стране 3 октября ночью во многих районах прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Ночью во многих районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, местами температура воздуха составит 1-5 градусов тепла. Днем будет плюс 7-13.