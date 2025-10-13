В Беларуси 458 женщин удостоены ордена Матери в 2025 году

14 октября в Беларуси отмечают День матери - самый трогательный и душевный осенний праздник. В нынешнем году 458 женщин удостоены ордена Матери. Каждая из них - пример любви и заботы о своих детях.



Праздничные мероприятия обещают быть яркими: концерты, форумы, семейные встречи - все, что создает атмосферу тепла и душевности. А Неделя родительской любви символично объединит День матери с Днем отца, который в Беларуси отметят 21 октября.

Маргарита Девялтовская, завлабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ "Мать и дитя" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e99a5550-b3ee-4be8-afd8-955203a59c16/conversions/f2466c03-5e82-44d3-b8fa-8aed53ca1ce3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e99a5550-b3ee-4be8-afd8-955203a59c16/conversions/f2466c03-5e82-44d3-b8fa-8aed53ca1ce3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e99a5550-b3ee-4be8-afd8-955203a59c16/conversions/f2466c03-5e82-44d3-b8fa-8aed53ca1ce3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e99a5550-b3ee-4be8-afd8-955203a59c16/conversions/f2466c03-5e82-44d3-b8fa-8aed53ca1ce3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Маргарита Девялтовская, завлабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ "Мать и дитя": "Благодаря государственным гарантиям поддержки мы входим в топ-10 лучших стран мира по показателям младенческой смертности. Это рейтинг 236 стран, и мы входим в десятку лучших. Среди стран мира мы относимся к 40 странам, которые считаются самыми благоприятными для рождения детей. Всего в этот рейтинг входит 180 стран".