В Беларуси 458 женщин удостоены ордена Матери в 2025 году
14 октября в Беларуси отмечают День матери - самый трогательный и душевный осенний праздник. В нынешнем году 458 женщин удостоены ордена Матери. Каждая из них - пример любви и заботы о своих детях.
Праздничные мероприятия обещают быть яркими: концерты, форумы, семейные встречи - все, что создает атмосферу тепла и душевности. А Неделя родительской любви символично объединит День матери с Днем отца, который в Беларуси отметят 21 октября.
Маргарита Девялтовская, завлабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ "Мать и дитя": "Благодаря государственным гарантиям поддержки мы входим в топ-10 лучших стран мира по показателям младенческой смертности. Это рейтинг 236 стран, и мы входим в десятку лучших. Среди стран мира мы относимся к 40 странам, которые считаются самыми благоприятными для рождения детей. Всего в этот рейтинг входит 180 стран".
В суете дел такие праздники, как День матери, напоминают нам, что самое важное в жизни - это семья.