В Беларуси 5 октября отметят День учителя

Почетное звание учитель в нашей стране сегодня носят 114 тыс. педагогов. В современном мире у преподавателей особая миссия. Они не просто проводят подрастающее поколение в мир знаний, а собственным примером воспитывают юных белорусов. У каждого, кто своим жизненным призванием видит обучать детей, уникальные и ничем не похожие друг на друга подходы к образовательному процессу, но абсолютно точно всех их объединяет одно - любовь к детям и выбранному делу.

Виталий Лебедев, директор Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2 деревообработки:

"Нужно быть фанатом своего дела, любить это дело, не смотреть на время, а оставаться и работать с детьми. Это самое главное, за этим будущее".

Константин Башаркин, директор архитектурно-строительного колледжа в составе Белорусско-российского университета:

"Самое приятное - это видеть результат трудов учителей в том, что мы выпускаем квалифицированных специалистов. Когда 15-летние школьники приходят в учебное заведение, и когда ты сидишь на защите и видишь, что мы подготовили классного специалиста".

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

"Самое приятное из работы ректора - это, конечно, работа в аудитории, общение со студентами, нужно делиться своими знаниями, нужно обогащаться от молодежи, потому что когда мы обучаем, мы же и сами учимся, поэтому это приятно".