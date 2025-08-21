В Беларуси 97 % школ получили паспорта готовности

Столичная средняя школа № 170 уже готова принимать учеников. Реконструкция была проведена на всей территории - это порядка 3,5 га. Спроектировано несколько тематических площадок для отдыха старшеклассников, изучения правил дорожного движения и подвижных игр средних классов, а также для отдыха и игр начальных классов.