В Беларуси 97 % школ получили паспорта готовности
Автор:Редакция news.by
В Беларуси завершается подписание паспортов готовности школ к новому учебному году.
Столичная средняя школа № 170 уже готова принимать учеников. Реконструкция была проведена на всей территории - это порядка 3,5 га. Спроектировано несколько тематических площадок для отдыха старшеклассников, изучения правил дорожного движения и подвижных игр средних классов, а также для отдыха и игр начальных классов.
В классах столичной 170-й школы проводят косметический ремонт. Кабинет трудового обучения для мальчиков изменился до неузнаваемости. Появились и новые инструменты - верстаки, шуруповерты, электролобзики. Кроме того, в кабинете установили мультиборд.