В Беларуси функционирует около 40 тыс. лифтов - какие новые разработки предлагает Могилевлифтмаш
Директор Могилевлифтамаша показал, как в Беларуси изменилось лифтовое производство: умные системы, оборудование со скоростью движения 2,5 метра в секунду и высокий уровень локализации.
Предприятие сегодня - один из самых узнаваемых белорусских брендов не только внутри нашей страны. В названии сразу все - и география поставок, и продукт, и история. Более полувека они совершенствуют технологию, которая становится людям только нужнее.
Гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Руслан Страхар напомнил, что в СССР были введены нормы по передвижению пассажиров в лифте для традиционного девятиэтажного строения. Сейчас рынок стремительно движется вверх, собственно, как и предприятие. "Уже сейчас Могилевлифтмашем разработан, изготовлен и запатентован лифт со скоростью движения 2,5 м/с", - обозначил Руслан Страхар. Однако на достигнутом останавливаться не собираются, поэтому поставили задачу до конца 2025 года испытать и запатентовать лифт со скоростью передвижения 4 м/с.
"Дисциплина должна быть железобетонная. Никто же не требует ничего лишнего. Руководишь холдингом - отвечай за него, за завод, за людей. И каждый на своем месте. Сварщик, монтажник и прочие ребята, бухгалтеры, экономисты - вы на своем месте, дайте свой результат. Но дисциплина чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины - это провал", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Провала белорусы уж точно допустить не могут. Урок усвоили в 1990-х. И благо сохранили все то, за счет чего сегодня можем оставаться на плаву и быть конкурентоспособными. Те же лифты. В нашей стране их сегодня более 40 тыс., эти сложные и серьезные механизмы требуют постоянного контроля и обслуживания. Свои технологии, свое производство и комплектующие позволяют оставаться независимыми.
Комитетом государственного контроля в порядке выполнения поручения главы государства был усилен контроль за законным и эффективным использованием выделенных бюджетных средств.
Сегодня не только административные здания или, скажем, гостиницы при выборе модели лифта обращают внимание на его комфорт и дизайн. В белорусских новостройках тоже популярны последние разработки с просторными кабинами и антивандальным покрытием. Покупатель может выбрать даже материал и размеры. Могилевский производитель ключевой для жилфонда Беларуси. Именно на этих конвейерах ежедневно делают кабины для высоток по всей стране.
"В нашей стране был применен комплексный целенаправленный подход по замене лифтового оборудования, которое отработало свой установленный срок. Напомню, у нас в стране, как и в многих других, это 25 лет. По поручению Президента была разработана соответствующая программа по ускоренной замене лифтов. Таким образом, с 2018 года Могилевлифтмаш в соответствии с этой программой по стране поменял порядка 12,5 тыс. лифтов", - рассказал Руслан Страхар.
В каждом белорусском городе тысячи людей ежедневно пользуются лифтами. И здесь главное - безопасность. Требования к их эксплуатации и срокам службы строго прописаны в соответствующих документах.
Например, только в Могилевской области с 2019 по 2021 заменили около тысячи подъемников. Понятно, на такую масштабную работу были выделены серьезные суммы из бюджета, что естественно потребовало усиленного контроля. Каждый ли рубль пошел по назначению и эффективно ли, проверял КГК.
"На момент контроля мы установили, что от замены лифтов был демонтирован лом черных цветных металлов. Это было порядка 1 тыс. т такого лома. Но деньги от его продажи предприятия жилищно-коммунального хозяйства в бюджет не перечислили. Это такие возвратные суммы, на которые, образно говоря, уменьшается финансирование из бюджета замены лифтов. Поэтому мы внесли соответствующее предложение Могилевскому облисполкому и оперативно порядка 125 тыс. рублей было возмещено в бюджет", - отметила замначальника управления КГК Могилевской области Татьяна Димидюк.
По итогам контроля Комитетом подготовлены предложения правительству по уменьшению объемов бюджетного финансирования замены лифтов в жилфонде на величину стоимости металлолома, полученного при демонтаже лифтового оборудования, а также разработке справедливых расценок по замене лифтового оборудования в эксплуатируемом жилье.
Как в Беларуси на замену старым кабинам приходят умные технологии, сколько подъемников меняют в нашей стране, что главное в работе каждого предприятия, смотрите в проекте "На контроле Президента".