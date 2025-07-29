В Беларуси идет прием документов в учреждения среднего специального образования.

Планируется принять более 38 600 учащихся. Из них почти 29 700 человек - это бюджетники. Около 8 900 - молодые люди, обучающиеся на платной форме. По целевому направлению готовы принять почти 6 900 выпускников (это на тысячу человек больше, чем в 2024 году).

В колледжах предлагают подготовку более чем по двум сотням специальностей. Самые востребованные - это инженерия, медицина, педагогика, искусство, IT-технологии.

Абитуриентов ждут 173 колледжа и 34 других учреждения среднего специального образования.

Теперь выбрать учебное заведение еще проще. В стране запустили интерактивный путеводитель для абитуриентов. Новой услугой уже воспользовались более 40 тыс. человек.

Мария Матиевская и Елизавета Солуп вместе со школьной скамьи. Даже специальность выбрали одну на двоих - "сестринское дело".

В этом году в Минском государственном медицинском колледже набор ведут по четырем специальностям. Верит в свой успех и Анна Высоцкая. Девушка убеждена: спасение чужих жизней - ее призвание.

И, кстати, конкурс в колледжи в этом году выше, чем в вузы. В Министерстве образования это связывают с практико-ориентрованностью и большой включенностью в сам процесс заказчиков кадров.

В колледжах Беларуси созданы все условия для получения качественного образования. Материально-техническая база на высшем уровне. Работают современные лаборатории и мастерские. В 2024 году представители Беларуси и России договорились о создании Ассоциации колледжей. Сегодня уже говорим о плюсах такого союзничества.