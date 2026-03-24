В Беларуси изменились правила работы с Книгой замечаний и предложений

Продали некачественный товар или недобросовестно предоставили услугу - в этих случаях на страже прав граждан Книга замечаний и предложений. Напомним, с 2026 года правила работы с ней меняются.

Теперь Книгу замечаний и предложений потребителю необходимо предоставлять уже развернутой на чистой странице. И это не просто формальность, а гарантия защиты персональных данных.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Те потребители, которые решили написать в Книгу замечаний и предложений, например, претензию, а кто-то, может быть, и благодарность даже, они не имеют права листать Книгу замечаний и предложений. Более того, организация либо индивидуальный предприниматель должны обеспечить предоставление Книги замечаний и предложений таким образом, чтобы не было доступа к другой информации от потребителей, записанных ранее. Это защита других потребителей или, точнее, защита их персональных данных и их ситуации, в которую они попали".

С этого года также обновлен список тех, у кого наличие такой книги обязательно. Добавлены жилищные кооперативы и товарищества собственников, спортивно-культурные центры, а также ИПМ, которые ведут медицинскую деятельность. А вот нотариальные конторы и юридические консультации из этого перечня исключены.

Павел Грабун, начальник отдела организации торговли универмага г. Минска: "В нашем торговом объекте есть Книга замечаний и предложений. Она располагается на первом этаже в секторе инфоцентра. Пользуется популярностью. Так, например, за 2025 год в этой книге написано около 300 обращений. Из них 250 — это только благодарности наших покупателей. Такое количество оставленных благодарностей в нашей книге характеризует не только качество выполнения наших должностных обязанностей сотрудниками, но и ассортимент, который представлен у нас в универмаге".

Чтобы запись носила юридическую силу, замечание, предложение или благодарность важно составить правильно, разборчиво написать свое имя и фамилию, контактный телефон и адрес, а также дату обращения и суть самой записи.

Закончились листы, нет книги, забрали на проверку. Это все отговорки недобросовестных предпринимателей. По закону она должна быть всегда на месте и предоставлена по первому требованию. Действительная книга состоит из 200 страниц, каждая из которых, кроме титульной, пронумерована.

"К сожалению, иногда недобросовестные продавцы не выдают Книгу замечаний и предложений, отказывают. В этом случае потребителю необходимо обратиться в исполком, на территории которого находится объект, в котором он хотел оставить замечание. Потому что это является административным правонарушением, и исполком вправе привлечь должностное лицо такого объекта к административной ответственности за непредоставление Книги замечаний и предложений", - отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.