В Беларуси хотят ужесточить требования к электронным сигаретам. Узнали, что изменится

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Около 77 процентов рынка одноразовых электронных сигарет импортируют в Беларусь нелегально и продают без подтверждения соответствия и уплаты акцизов. А ведь электронки вредят организму не меньше табачной продукции, значит, и подходы должны быть одинаково строгими. "Белгоспищепром" предложил проект соответствующего закона - он уже прошел общественное обсуждение. Так, в Беларуси планируется ввести дополнительные требования для импорта и распространения электронных сигарет и жидкостей к ним. Что в перспективе изменится для потребителей, распространителей и поставщиков, пишет "СБ. Беларусь".

Нелегальный рынок создает неравные условия для предпринимателей, которые соблюдают закон. Но главное, неизвестно, чем чревата для здоровья несертифицированная продукция. Поэтому и нужен закон, направленный на совершенствование госрегулирования в этой отрасли. Тем более что из-за нелегальных поставок вейпов государство теряет 130 млн рублей недополученных акцизов в год. Такую продукцию чаще ввозят из России, Болгарии, Индии, Китая, Латвии, Литвы, ОАЭ, Польши и Чехии. Поэтому для вейпов предложено установить дополнительные требования - такие, как и для обычных сигарет.

К примеру, ввести лицензирование на производство нетабачной продукции, уточнила первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Татьяна Шедко: "Благодаря этой норме мы исключим самостоятельное изготовление жидкостей для электронных систем курения. Хотим установить требования и к оборудованию, на котором продукция производится. Предполагается, что право на экспорт, импорт, производство, хранение, оптовую торговлю будет только у юрлиц. А розничными продажами смогут заниматься и индивидуальные предприниматели".

Ввозить в страну электронки и жидкости разрешат только компаниям с лицензией на оптовую торговлю. Татьяна Шедко уверена, что введение обязательного лицензирования позволит контролировать производство и оборот продукции, потенциально небезопасной для здоровья людей.

Организатор публичного обсуждения нового законопроекта - концерн "Белгоспищепром"

Одно из предлагаемых резонансных изменений - запрет покупки и продажи электронных сигарет и сопутствующих товаров через интернет. Некоторые участники обсуждения просили не вводить такую меру, потому что живут в сельской местности и не могут купить вейпы в магазинах. Однако подобные аргументы у авторов законопроекта не нашли поддержки. Татьяна Шедко прокомментировала: "Интернет-торговля распространяется все больше, но в отношении табачных и нетабачных никотинсодержащих изделий этот тренд неприемлем. Необходимо учитывать вред для здоровья, а также тот факт, что указанная продукция подакцизная. Это достаточно веские аргументы для более жесткого контроля со стороны государства, чего не может обеспечить интернет-торговля".

Изменения коснутся и оформления точек по продаже вейпов

Предлагается запретить открытую выкладку электронок и жидкостей, а также образцов упаковки. Это должно снизить привлекательность товара для молодежи, особенно для подростков.