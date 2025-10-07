В Беларуси хотят запретить предоставление под залог при займе единственного жилого помещения

В Беларуси предлагают запретить предоставление под залог при займе единственного жилого помещения. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении законов по вопросам предоставления займов", который 7 октября одобрили сенаторы, сообщает БЕЛТА.

Законопроект ранее рассматривался на заседании Экспертного совета при Совете Республики. Проект закона направлен на совершенствование правоотношений, связанных с заимствованием физическими лицами денежных средств, отметил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Денис Скобялко, представляя законопроект перед сенаторами.

По его словам, в республике создана достаточно сбалансированная система удовлетворения потребностей граждан в деньгах для личных нужд. Выдаются потребительские кредиты, микрозаймы микрофинансовыми организациями. Вместе с тем поступающие обращения граждан и проведенные контрольно-аналитические мероприятия свидетельствуют о том, что отдельные субъекты злоупотребляют чрезмерной доверчивостью граждан, их трудной жизненной ситуацией.

Зампредседателя правления отметил, что 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков Президент Республики Беларусь обратил особое внимание на необходимость скорейшего решения вопроса о защите прав и интересов граждан при выдаче займов и особенно под залог жилья.

"Известны случаи, когда люди фактически оказались на улице, взяв заем, внимательно не прочитав то, что написано было мелким шрифтом в соответствующих договорах. Известны случаи, когда, к сожалению, слабозащищенные слои населения - пенсионеры, многодетные семьи - попадали в такие кабальные условия", - пояснил Денис Скобялко.

Для решения этого вопроса законопроектом предусматривается введение в Гражданский кодекс запрета на предоставление в качестве предмета залога в рамках взаимных правоотношений единственного жилого помещения либо доли в этом единственном жилом помещении как с хозяйственными постройками, так и без построек.

"Полагаем, что реализация этих положений позволит не допустить случаев, когда граждане в силу невысокой финансовой грамотности могут лишиться квартиры, дома или доли в них", - отметил Денис Скобялко.

Кроме того, законопроектом вводится запрет на:

заключение договора займа, по которому взаимодавцем будет выступать юридическое лицо, не являющееся микрофинансовой организацией, или индивидуальный предприниматель, а заемщиком - физическое лицо;

предоставление физическими лицами займов в иностранной валюте (аналогичный запрет предусмотрен для так называемого валютного эквивалента).