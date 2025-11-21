Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Беларуси на маршруты между Минском и городами-спутниками выделено 15 новых автобусов

21 ноября 15 дополнительных автобусов вышли на маршруты между Минском и городами-спутниками. Вопрос загруженности, длинных очередей на маршрутки, комфорта и безопасности был очень остро и резонансно поднят Президентом. Новые автобусы позволят сократить интервалы движения - они составят менее 10 минут даже в часы пик.

21 ноября с автовокзала в Борисове отправилось 6 дополнительных машин, график движения - раз в 10 минут, но автобусы могут ходить и чаще при необходимости, учитывая пополнение.

Пассажиры высказали положительные мнения о новых автобусах. Один из них отметил, что предпочитает автобусы, так как они удобнее и в них больше места. Он указал на основную проблему - большие очереди, особенно в час пик с пяти до шести вечера, когда уехать из Минска или Жодино практически нереально. При этом пассажир выразил надежду, что новые автобусы помогут исправить ситуацию.

маршрутки в Борисове

Другая пассажирка, которая приехала из Минской области, подтвердила удобство нового транспорта. Она сообщила, что автобусы ходят часто, примерно каждые 15 минут. Еще одна женщина добавила, что в автобусах просторно и удобно в отличие от маршруток, в которых она чувствует себя некомфортно.

Директор автобусного парка № 3 г. Борисова Александр Слаек рассказал, что в будние дни, начиная приблизительно с 16:00, из города Минска увеличивается пассажиропоток и возникает необходимость в больших машинах. Кроме маленьких или средних машин, на маршрутах курсируют машины "Неман" вместимостью 29 пассажиров.

"Мы планируем приобрести еще автобусы большей вместимости. Билеты пассажиры могут приобретать прямо в транспорте у водителя через банковские карточки. У нас сейчас во всех автобусах есть кассовые аппараты, которые работают с карточками. Можно купить на автовокзале билеты и, естественно, через интернет", - отметил Александр Слаек.

Директор автобусного парка № 3 г. Борисова Александр Слаек

Что касается электротранспорта, то в 2024 году, например, для Жодино было закуплено 14 электроединиц, которые сейчас перемещаются в рамках пассажирских перевозок по городу, а совсем скоро подобные машины направят и по маршруту Минск - Смолевичи. Для этого нужно подготовить всю необходимую зарядную инфраструктуру.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

Минскгорода-спутникиБорисовавтобус