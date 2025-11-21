В Беларуси на маршруты между Минском и городами-спутниками выделено 15 новых автобусов

21 ноября 15 дополнительных автобусов вышли на маршруты между Минском и городами-спутниками. Вопрос загруженности, длинных очередей на маршрутки, комфорта и безопасности был очень остро и резонансно поднят Президентом. Новые автобусы позволят сократить интервалы движения - они составят менее 10 минут даже в часы пик.

21 ноября с автовокзала в Борисове отправилось 6 дополнительных машин, график движения - раз в 10 минут, но автобусы могут ходить и чаще при необходимости, учитывая пополнение.

Пассажиры высказали положительные мнения о новых автобусах. Один из них отметил, что предпочитает автобусы, так как они удобнее и в них больше места. Он указал на основную проблему - большие очереди, особенно в час пик с пяти до шести вечера, когда уехать из Минска или Жодино практически нереально. При этом пассажир выразил надежду, что новые автобусы помогут исправить ситуацию.

Другая пассажирка, которая приехала из Минской области, подтвердила удобство нового транспорта. Она сообщила, что автобусы ходят часто, примерно каждые 15 минут. Еще одна женщина добавила, что в автобусах просторно и удобно в отличие от маршруток, в которых она чувствует себя некомфортно.

Директор автобусного парка № 3 г. Борисова Александр Слаек рассказал, что в будние дни, начиная приблизительно с 16:00, из города Минска увеличивается пассажиропоток и возникает необходимость в больших машинах. Кроме маленьких или средних машин, на маршрутах курсируют машины "Неман" вместимостью 29 пассажиров.

"Мы планируем приобрести еще автобусы большей вместимости. Билеты пассажиры могут приобретать прямо в транспорте у водителя через банковские карточки. У нас сейчас во всех автобусах есть кассовые аппараты, которые работают с карточками. Можно купить на автовокзале билеты и, естественно, через интернет", - отметил Александр Слаек.

