3.39 RUB
3.45 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси назвали частые нарушения в маршрутках. Наказание - вплоть до приостановления лицензии
Вплоть до приостановления лицензии. ГАИ продолжает мониторинг автобусов и маршрутных такси по всей стране. В последнее время участились аварии с их участием, травмы получают и пассажиры.
Проверить готовность автомобилей перед рейсом и состояние в пути поручено дорожной милиции. По всей стране экипажи ДПС пристально следят за маршрутками.
Среди наиболее частых нарушений - непристегнутые ремни безопасности, создание аварийной обстановки, перевоз пассажиров сверх допустимого количества.
Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"Под особым вниманием техническое состояние всех автобусов. В первую очередь сотрудники ГАИ проверят состояние шин, наличие и использование ремней безопасности. В отношении каждого должностного лица, допустившего к использованию неисправный транспорт, будут применяться меры административного взыскания. По всем фактам грубых нарушений со стороны перевозчиков будет рассматриваться вопрос о приостановлении лицензии."
Мониторинг пассажирских перевозок запланирован до конца года.
Президент
Все
Лукашенко о машиностроении: Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения
Лукашенко о производстве легковых автомобилей: Планы большие, но нужно видеть рынки сбыта
Лукашенко в скором времени проведет встречу с Путиным и совершит визит в Китай
Александр Лукашенко на совещании обсудит вопросы развития машиностроения в Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Участники "Фабрики блогеров" посетят Могилевскую область. Узнали, чем будут наполнять свои контенты
Школьникам из Гродно грозило до 20 лет заключения. Почему удалось избежать наказания
ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси
В Венесуэле зародилось молодежное антифашистское движение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все