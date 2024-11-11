В Беларуси назвали частые нарушения в маршрутках. Наказание - вплоть до приостановления лицензии

Вплоть до приостановления лицензии. ГАИ продолжает мониторинг автобусов и маршрутных такси по всей стране. В последнее время участились аварии с их участием, травмы получают и пассажиры.





Проверить готовность автомобилей перед рейсом и состояние в пути поручено дорожной милиции. По всей стране экипажи ДПС пристально следят за маршрутками.



Среди наиболее частых нарушений - непристегнутые ремни безопасности, создание аварийной обстановки, перевоз пассажиров сверх допустимого количества.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Под особым вниманием техническое состояние всех автобусов. В первую очередь сотрудники ГАИ проверят состояние шин, наличие и использование ремней безопасности. В отношении каждого должностного лица, допустившего к использованию неисправный транспорт, будут применяться меры административного взыскания. По всем фактам грубых нарушений со стороны перевозчиков будет рассматриваться вопрос о приостановлении лицензии."