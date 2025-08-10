В Беларуси обновили учебные пособия и учебники для школ

К 1 cентября в Беларуси обновили учебники. Помимо смыслового наполнения особое внимание уделили качеству изданий, например, плотности бумаги, чтобы книги долгое время оставались в опрятном виде.

Для учреждений общего среднего образования подготовлено 28 учебников и учебных пособий. Из них два - новые, остальные 26 - переизданы или повторно выпущены.

Людмила Романовская, начальник Методического центра Академии образования:

"У всех учебников есть свой срок использования. Когда он истекает, нужно издавать новые учебные пособия или учебники взамен. Очень важно, что мы их не просто перепечатываем, а модернизируем перед повторным выпуском".

Для этого, по словам начальника методического центра, аккумулируют всю информацию, которую получают в рамках многоканальной обратной связи, и в первую очередь от учителей-практиков, а также всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся). Также поступает информация посредством инфолинии на образовательном портале. Без исключения учебники и учебные пособия перед выпуском проходят опытную проверку. В качестве экспертов к проверкам привлекаются лучшие учителя-практики со всех регионов Беларуси.