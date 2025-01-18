В Беларуси обновлен список неблагоприятных для сельхозпроизводства районов

В Беларуси определены районы, относящиеся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции на 2025-2029 годы.



Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь № 19 опубликовано на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

На основании части второй подпункта 7.1 пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 "О государственной аграрной политике" Совет Министров Республики Беларусь определил перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2025-2029 годы (согласно приложению).

В Брестской области: Ганцевичский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Столинский районы.

В Витебской области: Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Поставский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский, Шумилинский районы.

В Гомельской области: Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский, Чечерский районы.

В Гродненской области: Дятловский, Ивьевский, Новогрудский, Свислочский районы.

В Минской области: Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Мядельский районы.

В Могилевской области: Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский районы.