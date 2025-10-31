В Беларуси ограничили движение грузовиков из Литвы белорусско-литовским участком границы

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e14d435-9f91-467c-9540-f8d6da175fd5/conversions/43324922-192f-4fc3-b45e-745ff39119b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e14d435-9f91-467c-9540-f8d6da175fd5/conversions/43324922-192f-4fc3-b45e-745ff39119b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e14d435-9f91-467c-9540-f8d6da175fd5/conversions/43324922-192f-4fc3-b45e-745ff39119b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e14d435-9f91-467c-9540-f8d6da175fd5/conversions/43324922-192f-4fc3-b45e-745ff39119b8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы.

Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. Закрытие границы с Литвой привело к их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления. На этих участках возникли серьезные заторы.