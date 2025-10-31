3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Беларуси ограничили движение грузовиков из Литвы белорусско-литовским участком границы
В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы.
Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков. Закрытие границы с Литвой привело к их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления. На этих участках возникли серьезные заторы.
Как отметили в правительстве, введенная мера является соразмерной, оправданной и направлена на защиту добросовестных участников ВЭД от последствий односторонних решений литовских властей.