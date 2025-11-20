В Беларуси отмечают дату, связавшую государство и талантливую молодежь

В Беларуси отмечают дату, связавшую государство и молодых талантов единой целью: поддержкой будущей творческой и научной элиты страны.

20 ноября исполняется 30 лет со дня подписания указа Президента о поддержке талантливой молодежи. Документ заложил основу работы специального фонда, который стал одной из ключевых государственных платформ по выявлению и развитию молодых дарований.

За эти годы лауреатами стали одаренные школьники, студенты, молодые музыканты, художники и исследователи: те, кто сегодня представляет Беларусь на международных фестивалях и творческих площадках.

Фонд ежегодно предоставляет стипендии, премии и поощрения за успехи в обучении. Также поддерживает социально значимые творческие и образовательные проекты молодой аудитории. Благодаря этой системе выросло поколение талантливых белорусов, многие из которых уже носят звания лауреатов международных премий, народных и заслуженных артистов.