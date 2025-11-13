В Беларуси отмечают День кузнеца

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают мастера огня и молота, наследники древнего ремесла - кузнецы.

Времена изменились, но методы работы и спрос на продукцию остались почти неизменны. Потребность в таких специалистах есть, особенно на промышленных предприятиях.

Освоить эту редкую профессию можно только в столичном колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь есть своя кузница, оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами.