В Беларуси отмечают День кузнеца

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают мастера огня и молота, наследники древнего ремесла - кузнецы.

Времена изменились, но методы работы и спрос на продукцию остались почти неизменны. Потребность в таких специалистах есть, особенно на промышленных предприятиях.

Освоить эту редкую профессию можно только в столичном колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь есть своя кузница, оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами.

Три года назад в колледже возобновили подготовку кузнецов, и уже в этом году состоялся первый выпуск таких специалистов. Сегодня выпускники успешно проходят отработку на десятках промышленных предприятий, среди которых такие гиганты, как МТЗ и Минский завод шестерен.

