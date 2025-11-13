3.67 BYN
В Беларуси отмечают День кузнеца
Автор:Редакция news.by
14 ноября свой профессиональный праздник отмечают мастера огня и молота, наследники древнего ремесла - кузнецы.
Времена изменились, но методы работы и спрос на продукцию остались почти неизменны. Потребность в таких специалистах есть, особенно на промышленных предприятиях.
Освоить эту редкую профессию можно только в столичном колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь есть своя кузница, оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами.
Три года назад в колледже возобновили подготовку кузнецов, и уже в этом году состоялся первый выпуск таких специалистов. Сегодня выпускники успешно проходят отработку на десятках промышленных предприятий, среди которых такие гиганты, как МТЗ и Минский завод шестерен.