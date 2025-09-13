3.63 BYN
В Беларуси отмечают День танкистов
День танкистов отмечают 14 сентября в Беларуси. С профессиональным праздником ветеранов-танкистов, военнослужащих танковых частей и подразделений, работников танкоремонтных предприятий поздравил Президент.
В год 80-летия Великой Победы особенно наглядно видно, что традиции победителей, воинов-танкистов, сыгравших огромную роль в стратегической операции "Багратион", освобождении нашей столицы, а также в ходе всех решающих сражений Великой Отечественной войны, в белорусской армии свято хранятся и приумножаются. Самый прочный фундамент, на котором сегодня основывается мощь танковых частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, - это опыт ветеранов, посвятивших жизнь служению Отечеству, и мастерство молодого поколения, демонстрирующего высокие результаты в боевой подготовке. Пусть так будет и впредь, отметил глава государства.
В честь праздника на "Линии Сталина" прошла реконструкция уникальной операции "Багатион". Ее посвятили подвигам первых танкистов - героев Великой Отечественной войны. Зрители могли увидеть и демонстрационный заезд Т-72Б3 - его покажут и сегодня. Кроме того посетителей историко-культурного комплекса ждет танковый бой времен войны в Афганистане, а также экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки, выступления кинологов.