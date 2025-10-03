В Беларуси ответственность для бесправников дифференцируют в зависимости от их категории

Два кодекса по вопросам административной ответственности с учетом реалий ожидает комплексная корректировка. Акцент на индивидуальный подход в вынесении постановлений по административным правонарушениям. Так, к примеру, ответственность для бесправников дифференцируют в зависимости от их категории.

"Сегодня у нас установлена административная ответственность лица, управляющего транспортным средством и не имеющим такого права. Под эту категорию у нас попадают лица, которые никогда не учились и не получали такого права, лица, которые лишены такого права за какие-то правонарушения, и лица, которые просрочили свое водительское удостоверение. Естественно, это разные люди, разные нарушения, поэтому ответственность должна быть различной. Вносятся изменения, мы разграничиваем эти категории, и те, кто по каким-то причинам не продлил срок действия своего водительского удостоверения, естественно, что будет отвечать, если это правонарушение, но оно более мягкое, ответственность будет соответственно ниже".