В Беларуси ожидается сильный ветер и первый снег

Ликвидация последствий непогоды в Витебской и Минской областях

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Витебской и Минской областях. Ветер порывами до 20 м/с повредил в агрогородке Светлосельский и городском поселке Шумилино кровли 4 многоквартирных домов и балконы еще в двух жилых зданиях, а также автомобиль. Зафиксировано падение дерева. Еще несколько упали в Новополоцке, Докшицком и четырех районах Минской области.

Поврежденная крыша дома

В Крупках повреждены крыши домов

В Крупском районе сильный ветер срывал крыши со зданий. Повреждены кровли трех частных и двух многоквартирных жилых домов, одного административного здания. Сейчас аварийные службы устраняют последствия стихии. Идет распиловка и уборка упавших деревьев. По оперативной информации, пострадавших нет.

И уже в ночь на понедельник в Беларуси может выпасть первый снег. Новая неделя начнется с желтого уровня опасности. Прогнозируется сильный ветер порывами до 20 м/с.

Дождь подтопил дороги в Минске

Машина едет по подтопленной улице

12 октября по стране прошли и ливни. Дождь подтопил дороги в Минске. Работа нескольких троллейбусных маршрутов была нарушена - движение уже восстановлено.