В Беларуси ожидается сильный ветер и первый снег
Ликвидация последствий непогоды в Витебской и Минской областях
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Витебской и Минской областях. Ветер порывами до 20 м/с повредил в агрогородке Светлосельский и городском поселке Шумилино кровли 4 многоквартирных домов и балконы еще в двух жилых зданиях, а также автомобиль. Зафиксировано падение дерева. Еще несколько упали в Новополоцке, Докшицком и четырех районах Минской области.
В Крупках повреждены крыши домов
В Крупском районе сильный ветер срывал крыши со зданий. Повреждены кровли трех частных и двух многоквартирных жилых домов, одного административного здания. Сейчас аварийные службы устраняют последствия стихии. Идет распиловка и уборка упавших деревьев. По оперативной информации, пострадавших нет.
И уже в ночь на понедельник в Беларуси может выпасть первый снег. Новая неделя начнется с желтого уровня опасности. Прогнозируется сильный ветер порывами до 20 м/с.
Дождь подтопил дороги в Минске
12 октября по стране прошли и ливни. Дождь подтопил дороги в Минске. Работа нескольких троллейбусных маршрутов была нарушена - движение уже восстановлено.
Ливни и шквалы - также на себе сегодня ощутили жители Солигорска.