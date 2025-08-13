3.72 BYN
В Беларуси планируют увеличить количество отелей и гостевых домов
В Беларуси рассчитывают нарастить номерной гостиничный фонд. Это заложено в новую госпрограмму по развитию туризма. Ожидается, что за пятилетку количество мест в гостиницах и других объектах отдыха вырастет на 1,5-2 тыс.
Эксперты рынка отмечают недостаточный выбор, а порой и вообще отсутствие свободных номеров в белорусских гостиницах, особенно летом. И это сдерживает рост внутреннего и въездного туризма. Развитие инфраструктуры - одна из ключевых задач в сфере белорусского гостеприимства.
Екатерина Гончаренок, замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
"Если в прошлом году у нас было 601 гостиница, то в этом году уже 618 гостиниц по всей стране. Номерной фонд также прирос на порядка 1000 мест за последний год. Сейчас тенденция больше к тому, чтобы строить не большие отели, а небольшие apart-отели, гостевые дома, такие треугольные дома-a-frame. Также много людей заинтересованы в том, чтобы выкупить и сделать в качестве гостевого дома либо аграрного усадьбы, наши хутора, которые располагаются в уединенных уголках Беларуси. Поэтому, конечно, частный сектор помогает развитию гостиничного бизнеса, белорусского гостеприимства".
Параллельно белорусские гостиницы проходят стандартизацию на определение своей "звездности". Пока те, кто получил "звезду", в меньшинстве.
Из примерно 600 отелей сертифицировано лишь 80 или 13 %. Большинство получило 3 звезды. Чаще всего интерес к сертификации проявляют столичные гостиницы.