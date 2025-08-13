В Беларуси планируют увеличить количество отелей и гостевых домов

"Если в прошлом году у нас было 601 гостиница, то в этом году уже 618 гостиниц по всей стране. Номерной фонд также прирос на порядка 1000 мест за последний год. Сейчас тенденция больше к тому, чтобы строить не большие отели, а небольшие apart-отели, гостевые дома, такие треугольные дома-a-frame. Также много людей заинтересованы в том, чтобы выкупить и сделать в качестве гостевого дома либо аграрного усадьбы, наши хутора, которые располагаются в уединенных уголках Беларуси. Поэтому, конечно, частный сектор помогает развитию гостиничного бизнеса, белорусского гостеприимства".