В Беларуси планируют усилить защиту волонтеров

В Беларуси планируют урегулировать законодательные аспекты волонтерской деятельности и усилить защиту добровольцев. Депутаты выступили с законодательной инициативой о подготовке проекта Закона "О волонтерской деятельности".

10 июня это предложение прозвучало во время заседания совета Палаты представителей под председательством спикера Игоря Сергеенко.

По словам депутатов, этот законодательный акт будет подчеркивать лучшие черты белорусского народа, а также те традиции, которые мы несем через поколения и вызовы времени.

Сегодня волонтеры принимают участие в самой разнообразной социально-ориентированной деятельности: от помощи пожилым людям и поддержки тех, кто пострадал при несчастных случаях, до благоустройства территорий и помощи в организации мероприятий. Применение безвозмездного труда волонтеров снижает нагрузку на работников госорганизаций в социальной сфере и приводит к экономии бюджетных средств. При этом остается неурегулированным ряд вопросов. В частности, волонтеры не имеют юридически закрепленных прав и гарантий, что создает риски в части защиты их жизни и здоровья. Особенно это касается тех, кто задействован в реагировании на чрезвычайные и кризисные ситуации.

"Вся эта деятельность нуждается в таком важном нормативном регулировании, потому что оказание волонтерских услуг порой сопряжено с определенными, так скажем, и финансовыми тратами организаций, которые призывают волонтеров. Необходимо страхование, организация питания лиц, которые занимаются волонтерской деятельностью, обеспечение специальным оборудованием, одеждой и т. д., - прокомментировал Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Мы помним примеры массового волонтерского труда на границе между Республикой Беларусь и Республикой Польша. Мы помним этот миграционный кризис, когда действительно работа волонтеров была сопряжена с определенным риском".

Также сегодня на заседании совета рассмотрели ход подготовки еще двух законопроектов: об изменении закона об аудиторской деятельности, а также документ, направленный на усиление защиты прав детей. Напомним, они уже приняты депутатами в первом чтении. Сейчас готовятся ко второму.