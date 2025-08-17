В Беларуси подвели итоги патриотического конкурса "Время быть лидером"

Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у молодежи. В Минске подвели итоги конкурса "Время быть лидером" - это часть международной акции "Наследие Победы: сила в единстве".

Торжественная церемония награждения победителей состоялась на площадке Российского центра науки и культуры. Конкурс объединил более 500 школьников со всей Беларуси. Им было необходимо провести исследование о героях Великой Отечественной войны и рассказать об их подвигах на патриотических уроках для учащихся младших классов. По результатам отобрано 5 лучших работ.

Сергей Петров, депутат Государственной думы Федерального собрания России:

"Особый год - 80 лет Победы. Тяжелой ценой она нам далась. Сегодня мальчишки и девчонки живут по заветам наших предков. Название нашей акции правдиво: пока мы едины, мы непобедимы".