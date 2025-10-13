В Беларуси появится современный комплекс по производству субстрата для выращивания шампиньонов

Работа с надежными партнерами и эффективное импортозамещение - одна из главных стратегий для хорошего результата в любой сфере. Так, в Щучине работает одно из крупнейших предприятий по выращиванию шампиньонов.

Сегодня бизнес выходит на новый уровень: возводится комплекс по производству субстрата - основы грибоводства.

На белорусском предприятии ежегодно выращивают до 5 тыс. тонн шампиньонов, 80 % отправляют на экспорт в Россию. Автоматизированный цикл обеспечивает круглогодичный сбор урожая. Сегодня в аграрном бизнесе заняты около 200 человек.

Артем Покаш, технолог ООО "ЛОГАЛ-БИО":

"Предприятие было открыто в 2018 году. Насчитывает 24 камеры выращивания по 720 метров квадратных. В данный момент мы в месяц собираем около 300 т шампиньонов, хотя потенциал около 400".

Выращивание шампиньонов невозможно без субстрата. Раньше его закупали в Польше. Позже - у белорусских производителей, но их мощностей оказалось недостаточно. Тогда было принято решение строить собственный комплекс. Он возводится в рамках программы "Один район - один проект".

Михаил Сущевский, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

"Это один из самых крупных инвестиционных проектов в районе. Он предполагает создание 25 новых рабочих мест. Это новое производство, оно соответствует требованиям, которые были озвучены главой государства. Но самое главное для нас - это новые рабочие места рабочие и заработная плата, которую обозначает инвестор. Предполагается, что она составит примерно 3 тыс. рублей".

На 18 гектарах раскинется предприятие, которое позволит Щучину замкнуть цикл грибного производства. Уже в 2026 году именно здесь будет выпускаться до 19 тыс. тонн субстрата - продукта, без которого невозможен рост качественных шампиньонов.

Стоимость проекта - более 74 млн рублей. На строительстве задействованы десятки организаций. Объект будет полностью автономным: со своей котельной, инженерными сетями, очистными сооружениями.

Павел Винча, инженер-энергетик ООО "ЛОГАЛ-АГРО":

"Здания уже готовы, на данный момент ведется монтаж оборудования, т. е. монтируется линия смешивания. Бункеры практически готовы, на данный момент производится заливка аэрированных полов".

Технология сложная, но экологичная: субстрат будут производить из соломы, органических удобрений и гипса. После ферментации и пастеризации он станет основой для выращивания грибов. А когда цикл завершится, будет использоваться как удобрение для сельхозкультур. Запуск комплекса намечен на январь 2026 года. Уже в первый год работы позволит полностью закрыть потребности фабрики по производству шампиньонов.