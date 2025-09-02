В Беларуси представили доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности

Беларусь подготовила национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности к 10-му обзорному совещанию договаривающихся сторон. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госатомнадзор.

Документ подготовлен Госатомнадзором совместно с заинтересованными органами государственного управления и организациями в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Доклад загружен на платформу конвенции для дальнейших процедур его рассмотрения. Документ также размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.

Национальный доклад подробно описывает выполнение обязательств Беларуси в рамках конвенции в 2022-2025 годах. В нем приведена информация о законодательной и регулирующей основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, регулирующем органе, ответственности обладателя лицензии, приоритете безопасности, финансовых и людских ресурсах, учете человеческого фактора, обеспечении качества, оценке и проверке безопасности, радиационной защите, аварийной готовности и по другим вопросам. Также в национальном докладе отражены усилия, предпринятые Беларусью по обеспечению ядерной и радиационной безопасности для решения вызовов и предложений, сформулированных для страны на предыдущем 8-м и 9-м объединенном обзорном совещании договаривающихся сторон.

Особенностью национального доклада в рамках текущего конвенционального цикла является его обновленная структура. Уделяется особое внимание анализу достигнутых результатов за трехлетний период и подходам к дальнейшему развитию по статьям конвенции. Освещаются действия страны в отношении Венского заявления о ядерной безопасности 2015 года, а также основных общих вопросов, определенных для всех договаривающихся сторон на предыдущем совещании конвенции в 2023 году. В их числе реагирование на чрезвычайные обстоятельства, влияющие на безопасную эксплуатацию ядерных установок, стратегии по управлению старением для эксплуатации ядерных установок, укрепление международного сотрудничества и др.

В соответствии с установленными процедурами конвенции следующим этапом является рассмотрение национальных докладов других договаривающихся сторон и формирование вопросов и комментариев к ним. Защита национальных докладов состоится в апреле 2026 года на площадке МАГАТЭ в ходе 10-го обзорного совещания договаривающихся сторон.