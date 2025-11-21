В Беларуси представили первую навигационную систему KROPKI для людей с нарушением зрения

В Национальной библиотеке проходит презентация навигационной системы KROPKI. Это первая отечественная разработка в сфере информационных технологий, созданная специально для помощи людям с инвалидностью по зрению.

21 ноября Белорусское товарищество инвалидов по зрению представило новую навигационную разработку для людей с нарушением зрения. Это звуковые информаторы, которые активируются дистанционно через мобильное приложение KROPKI.

При включении речевые устройства сообщают данные о месте нахождения в приложение, которое предварительно нужно скачать. Такая система помогает людям с инвалидностью по зрению лучше ориентироваться и понимать, что происходит вокруг.

Виталий Урбанович, замдиректора, главный инженер УП "Светоприбор»" ОО "Белтиз":

"Система состоит из информатора - это звуковой маяк, который устанавливается над дверью. Приложение, которое называется точно же так KROPKI", можно скачать на маркетплейсах. Оно позволяет найти информатор, проложить ему путь, используя карты, какими вы любите пользоваться, чаще всего это Яндекс или Google Maps. Находясь непосредственно вблизи информатора, если это на улице, 50-30 м, можно активировать маяк, он подаст сигнал, человек с инвалидностью будет идти на звук и придет к необходимой ему двери. Также эти устройства планируются и ставятся на транспортные средства, светофоры для упрощения понимания, какой сигнал в данном случае активен, и в систему электронной очереди".

Виталий Урбанович, замдиректора, главный инженер УП "Светоприбор»" ОО "Белтиз" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da443d8-3694-48ca-ae2b-706ff9a7f2d5/conversions/2008d16c-df97-4189-822b-3f01548782b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da443d8-3694-48ca-ae2b-706ff9a7f2d5/conversions/2008d16c-df97-4189-822b-3f01548782b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da443d8-3694-48ca-ae2b-706ff9a7f2d5/conversions/2008d16c-df97-4189-822b-3f01548782b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da443d8-3694-48ca-ae2b-706ff9a7f2d5/conversions/2008d16c-df97-4189-822b-3f01548782b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Сацук, студентка Московского международного университета, инвалид по зрению:

"Я пользуюсь активно приложением KROPKI, на самом деле оно помогает. Ведь мы пытаемся быть самостоятельными по мере возможности доступной среды. И информаторы, которые установлены на зданиях, помогают нам найти вход и выход. В описаниях у нас есть подробная информация, что и где находится вокруг информатора, как к нему дойти, есть ли какие-то помехи на пути следования".

Татьяна Сацук, студентка Московского международного университета, инвалид по зрению: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95750f88-33d9-4bb0-9e28-dd8520dd76c8/conversions/f4a4fed6-912d-403d-b3c8-c8bf3b57e3be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95750f88-33d9-4bb0-9e28-dd8520dd76c8/conversions/f4a4fed6-912d-403d-b3c8-c8bf3b57e3be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95750f88-33d9-4bb0-9e28-dd8520dd76c8/conversions/f4a4fed6-912d-403d-b3c8-c8bf3b57e3be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95750f88-33d9-4bb0-9e28-dd8520dd76c8/conversions/f4a4fed6-912d-403d-b3c8-c8bf3b57e3be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Навигационная система начала работать в Беларуси в августе 2025 года, именно Беларусь стала первой площадкой для ее внедрения. Уже 2 месяца она активно используется в Национальной библиотеке, а также в десяти точках по всему Минску и в областных городах.