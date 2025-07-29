В Беларуси продолжается конкурс на получение Госзнака качества в 2025 году

Продукция, которая номинируется, проходит оценку по пяти критериям: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. За последний критерий, кстати, отвечают потребители. Проводившееся онлайн-голосование вызвало большой интерес. К слову, в этом году в правилах проведения конкурса есть новации.

"В обязательное условие введено, что продукция должна быть отечественного производителя, производиться непосредственно на территории Республики Беларусь. Кроме этого, каждый госорган, который отвечает за определенные критерии, разработал свои схемы оценки этих критериев и каждый госорган ввел 100-балльную систему оценки для того, чтобы была четкая прослеживаемость назначения этих баллов и, соответственно, было видно, за что присуждается тот или иной балл данной продукции".