В Беларуси продолжается прием документов на заочное обучение в аграрные вузы

Осень в Беларуси - время не только собирать урожай, но и документы. Приемная кампания на заочную форму обучения в четырех ведущих аграрных вузах страны продлится до 5 декабря.

И Белорусский государственный аграрно-технический университет - не исключение. Уже более 200 абитуриентов успели подать документы, и это не предел.

Поступить в аграрный вуз может любой желающий. У Андрея Нареля - это мечта детства. Он рос в небольшой деревне, которую окружали белорусские поля. Так, изначально он поступил в Браславский аграрный колледж по специальности "техник-механик", а уже сейчас подает документы в столичный сельскохозяйственный вуз.

Михаилу Павлову 43 года, и он абитуриент Белорусского аграрно-технического университета, но уже знает, что поступил на факультет "Технический сервис в агропромышленном комплексе". Ведь ранее он закончил Кличевский аграрный колледж с красным дипломом. И сейчас, несмотря на загруженность на работе и наличие ребенка, решил продолжить учиться.

Абитуриентам, поступающим на специальности в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда, нужно будет сдать два экзамена на выбор в форме ЦЭ, ЦТ или внутренних испытаний в самих вузах. При поступлении на другие специальности испытаний будет уже три - белорусский или русский язык и два профильных предмета.

Параллельно до 30 ноября в Беларуси продолжается прием документов и в аграрные колледжи на заочную форму обучения. Отбор абитуриентов - по конкурсу среднего балла аттестата.