В Беларуси проходит акция МЧС "За безопасность вместе"

В рамках республиканской профилактической акции "За безопасность вместе" в Беларуси проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков в жилом секторе.

Основное внимание уделяется профилактике пожаров, ведь около 80 % возгораний и 95 % случаев гибели происходят именно в жилом фонде. Наиболее подвержены риску одноквартирные дома. В 2025 году профилактическая работа охватила более 600 тысяч домовладений и квартир. Инструктажи по мерам пожарной безопасности прошли более 800 тысяч человек.