В Беларуси проходит акция МЧС "За безопасность вместе"
В рамках республиканской профилактической акции "За безопасность вместе" в Беларуси проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков в жилом секторе.
В акции участвуют представители МЧС, органов внутренних дел, социальной защиты, образования и ЖКХ.
Основное внимание уделяется профилактике пожаров, ведь около 80 % возгораний и 95 % случаев гибели происходят именно в жилом фонде. Наиболее подвержены риску одноквартирные дома. В 2025 году профилактическая работа охватила более 600 тысяч домовладений и квартир. Инструктажи по мерам пожарной безопасности прошли более 800 тысяч человек.
В Беларуси ежегодно проводится обследование условий проживания инвалидов, ветеранов и пожилых граждан. Специалисты территориальных центров социального обслуживания проверяют безопасность жилья и выявляют потенциальные риски. При необходимости предоставляются меры социальной поддержки и помощь в устранении опасных факторов.