Значительный вклад в важное дело - в Беларуси проходит единый день озеленения.

11 октября в Беларуси положено начало республиканским акциям по озеленению и восстановлению лесных территорий. Высадить десятки тысяч насаждений, чтобы сделать страну еще краше, вышли трудовые десанты по всей стране.

В Логойском районе, на территории местного лесхоза, традиционно дали старт масштабному зеленому марафону. Погода не помешала белорусам посадить деревья и сделать нашу страну еще краше и зеленее, ведь мы уже много лет держим марку "Легкие Европы".

На более чем 2 гектарах земли Логойского района планируют высадить около 10 тыс. зеленых насаждений: сосны, ели и дубы. Представители госорганов, общественных объединений, а также молодежь работают сообща. И уже через несколько лет благодаря совместному вкладу в общее доброе дело здесь появится новый зеленый лес.

Погода не помешала белорусам посадить деревья и сделать нашу страну еще краше

"Природа нам не передается по наследству, а мы ее берем в долг у будущих поколений, - отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская. - И, конечно, сегодня нам необходимо сделать все для того, чтобы и сохранить, и приумножить, потому что лесные богатства и вообще лесной ресурс - это сохранение многих экосистем растительного, животного мира. Лес, как известно, задерживает воду. Это ресурс и для экономики. Поэтому сегодня очень важно принимать участие в различных акциях, которых в Республике Беларусь проводится большое множество. Депутатский корпус и непосредственно депутаты Палаты представителей каждый год и весной, и осенью участвуют в таких акциях".

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "В соответствии с планом мероприятий по наведению порядка на земле в Год благоустройства, который утвержден правительством, выделены наиболее перспективные направления. Это 47 пунктов. Все эти мероприятия достаточно активно реализуются, многие из них с существенным опережением. Возьмем такой показатель, как озеленение. Всего по состоянию на 1 октября на территории нашей страны уже высажено 32 млн цветов. На территории страны высажено 377 тыс. кустарников, 305 тыс. деревьев".