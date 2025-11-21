В Беларуси проходит конкурс исследовательских работ среди школьников Минщины

Областной конкурс исследований объединил свыше 200 школьников со всего центрального региона. Все они представили свои наработки, опыты и находки по 20 направлениям - физике, химии, истории, астрономии, географии.

Антон Грек, учащийся СШ № 11 г. Слуцка:

"Моя исследовательская работа посвящена профессиям. Я решил выбрать именно эту тему, потому что она достаточно актуальная для нас, современных подростков".

Оксана Семеж, первый проректор Минского областного института развития образования:

"Конкурс работ исследовательского характера среди учащихся учреждений образования Минской области проходит уже в 27-й раз. В этом году у нас произошли некоторые изменения: добавилась секция "Экология". Мы стараемся охватить огромное количество обучающихся в этот конкурс, потому что это первый шаг для каждого школьника в мир науки".