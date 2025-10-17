В Беларуси проходит просветительская акция "Я и моя семья - без сквернословия"

В Беларуси проходит масштабная акция "Я и моя семья - без сквернословия" в рамках Недели родительской любви.

Неделя родительской любви, которая стартовала в нашей стране 14 октября, призывает вернуться к истинным семейным ценностям, духовной чистоте и культуре общения. Именно в этот период общественный совет по нравственности проводит широкомасштабную акцию "Я и моя семья - без сквернословия".

В столичной гимназии № 61 к акции подготовили насыщенную программу. Здесь проходят "Разговоры о важном" с учащимися, интерактивные лекции, встречи с писателями, подготовлен праздничный концерт, а также реализуется социальный проект "Здоровое слово". Союз писателей подготовил приятный сюрприз для учащихся гимназии - уникальные книги (антологию "Современная литература стран СНГ").