В Беларуси проходит просветительская акция "Я и моя семья - без сквернословия"
В Беларуси проходит масштабная акция "Я и моя семья - без сквернословия" в рамках Недели родительской любви.
Неделя родительской любви, которая стартовала в нашей стране 14 октября, призывает вернуться к истинным семейным ценностям, духовной чистоте и культуре общения. Именно в этот период общественный совет по нравственности проводит широкомасштабную акцию "Я и моя семья - без сквернословия".
В столичной гимназии № 61 к акции подготовили насыщенную программу. Здесь проходят "Разговоры о важном" с учащимися, интерактивные лекции, встречи с писателями, подготовлен праздничный концерт, а также реализуется социальный проект "Здоровое слово". Союз писателей подготовил приятный сюрприз для учащихся гимназии - уникальные книги (антологию "Современная литература стран СНГ").
К акции "Я и моя семья - без сквернословия" подключаются все организации и учреждения сферы культуры и образования, чтобы отдать дань уважения материнской любви и заботе, а также подчеркнуть роль и значимость отца.