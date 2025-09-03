3.69 BYN
В Беларуси проходит спецмероприятие ГАИ "Внимание - дети!"
Автор:Редакция news.by
Новый учебный год стартовал. Более миллиона белорусских школьников сели за парты. Традиционно первые сентябрьские дни проходят под девизом безопасности. В частности, дорожного движения.
В рамках профилактической акции "Внимание - дети!" на особом контроле у Госавтоинспекции создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту "дом - школа - дом". Специальный комплекс мероприятий направлен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышение бдительности водителей и родителей.
Сотрудники ГАИ призывают родителей должным образом контролировать досуг своих детей.