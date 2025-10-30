В Беларуси пройдут профсоюзные правовые приемы

30 октября во всех регионах Беларуси пройдут профсоюзные правовые приемы. Специалисты проведут для граждан бесплатные консультации, помогут разобраться в вопросах, связанных с защитой трудовых и социально-экономических прав. В приемах также примут участие представители прокуратуры.

"Любой желающий сможет обратиться к профсоюзному юристу, задать любой интересующийся вопрос, а также получить разъяснение по уже имеющемуся трудовому спору. В рамках рассмотрения уже имеющегося трудового спора профсоюзный юрист вправе выехать на место, разобраться в сложившейся ситуации, дать рекомендации нанимателю либо оказать помощь в составлении процессуального документа в суд, в КТС, также представить интересы работника, члена профсоюза в суде. Отмечу, что по результатам профсоюзного приема, прошедшего в прошлом месяце, к профсоюзным юристам обратилось порядка 600 человек. В основном вопросы касались контрактной формы найма, полноты и своевременности выплаты заработной платы, а также восстановления стажа, необходимого для назначения пенсии".