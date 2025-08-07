В Беларуси работают профсоюзные общественные приемные по вопросам на потребительском рынке

В профсоюзы с начала 2025 года поступило порядка 200 обращений по вопросам на потребительском рынке. Количество обращений указывает на то, что ситуация на рынке товаров и услуг стабильная.

А единичные проблемные случаи удается оперативно разрешить, в том числе, при помощи профсоюзных общественных приемных. Обратиться можно каждый четверг. 7 августа - во всех областных центрах, в том числе в Минске до 20:30.

Помимо личного приема, замечания и предложения можно отправить онлайн и по телефону. Среди вопросов, которые поступают в профсоюзы, - наличие и качество товаров, реализация просроченной продукции в отдельных торговых точках, ассортимент и работа магазинов и автолавок в сельской местности. К слову, обращения по вопросам ценообразования единичные.