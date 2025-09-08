В Беларуси расширят перечень территорий для развития экологического туризма

В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. Это одно из перспективных направлений для развития.

Страна богата ценными природными комплексами, установлен особый режим охраны и использования, также действует Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года. Перспективными для экологического туризма определены 39 территорий.

Андрей Кастюк, замначальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В настоящее время ведется работа с Национальной академией наук Беларуси о внесении изменений в Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий в части включения в перечень дополнительных перспектив. В ближайшее время он будет сформирован".