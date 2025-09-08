3.70 BYN
В Беларуси расширят перечень территорий для развития экологического туризма
В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. Это одно из перспективных направлений для развития.
Страна богата ценными природными комплексами, установлен особый режим охраны и использования, также действует Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года. Перспективными для экологического туризма определены 39 территорий.
Андрей Кастюк, замначальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"В настоящее время ведется работа с Национальной академией наук Беларуси о внесении изменений в Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий в части включения в перечень дополнительных перспектив. В ближайшее время он будет сформирован".
Управлением ценными природными территориями занимаются порядка 30 государственных природоохранных учреждений. Вкладываются средства в инфраструктуру, а также издание информационных материалов. Кроме того, на особо охраняемых природных территориях функционирует более 100 туристических маршрутов.