В Беларуси разрабатывают Экологический кодекс

В Беларуси разрабатывают новый Экологический кодекс, призванный стать надежной основой для охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. В разработке участвуют ученые и эксперты.

Документ был вынесен и на общественное обсуждение, сейчас идет анализ поступивших предложений и замечаний от белорусов.

Как сообщают в профильном ведомстве, сам правовой механизм регулирования природоохранных отношений в законопроекте сохранится, но есть ряд новшеств.

Елена Лагацкая, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В частности, Экологическим кодексом будет учрежден порядок ликвидации накопленного вреда, причиненного предыдущей хозяйственной деятельностью юрлиц и граждан. Будет определен механизм организации работ по ликвидации вреда и компетенция местных исполнительных и распорядительных органов. Также Экологическим кодексом предусматривается введение правового регулирования, в частности, углеродного квотирования и торговли углеродными единицами. Остальные нормы актуализированы с учетом правоприменительной практики".