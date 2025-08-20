В Беларуси разработали ключевые показатели эффективности работы идеологов

Разработаны ключевые показатели эффективности работы идеологов, которые до конца 2025 года будут протестированы в экспериментальном режиме. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Перцов перед республиканским совещанием по актуальным вопросам выполнения положений Директивы № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства".

"Критериев много, потому что сфер воздействия тоже много. Например, это СМИ, где есть средства объективного контроля, рейтинговые показатели. Мы приближаемся к измерению интернет-аудитории, уникальных пользователей соцсетей и мессенджеров, что тоже важно, поскольку люди в основном оттуда черпают информацию, что во многом воздействует на мировоззрение людей. Но от соцопросов мы тоже не можем уйти", - считает Владимир Перцов.