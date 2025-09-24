В Беларуси разработана стратегия до 2030 года по развитию инклюзивного образования для детей

В Минске подвели итоги проекта "Инклюзивное образование: благоприятная среда для развития потенциала каждого ребенка". Инициатива стартовала в 2022 году и стала важным шагом в создании условий, при которых каждый ребенок, независимо от особенностей развития и здоровья, может обучаться вместе со сверстниками.

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"В наших ведущих учреждениях высшего образования адаптированы образовательные стандарты, в том числе по подготовке кадров. В каждую программу были включены вопросы обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями".

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

"Уникальность этого проекта заключается в том, что была внедрена комплексная система и подходы по инклюзии. Был проведен анализ информативной базы по инклюзии в Республике Беларусь, были созданы условия в школах - безбарьерная среда, а также было закуплено специальное ассистивное оборудование для детей, это новая тенденция в программах по инклюзии".

