В Беларуси с 1 октября меняются правила возврата средств через ЕРИП

В Беларуси внесены изменения в правила совершения возвратов физическим лицам-плательщикам посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве. Новая редакция правил вступает в силу с 1 октября 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЕРИП.

Изменения связаны с расширением действующего функционала. Реализован новый процесс онлайн-возвратов. Будут доступны два способа возврата средств. Первый - на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП. Второй - на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг.

Возврат производится путем проведения взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательств производителя по возврату денежных средств плательщикам.