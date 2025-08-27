3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
В Беларуси с 1 октября меняются правила возврата средств через ЕРИП
В Беларуси внесены изменения в правила совершения возвратов физическим лицам-плательщикам посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве. Новая редакция правил вступает в силу с 1 октября 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЕРИП.
Изменения связаны с расширением действующего функционала. Реализован новый процесс онлайн-возвратов. Будут доступны два способа возврата средств. Первый - на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП. Второй - на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг.
Возврат производится путем проведения взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательств производителя по возврату денежных средств плательщикам.
Действие правил не распространяется на платежи в бюджет.