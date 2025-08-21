В Беларуси с 1 сентября на полгода вводится лицензирование вывоза яблок

Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Вывоз этой продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами, исходя из оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.