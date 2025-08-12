В Беларуси сохраняется спрос на рабочие специальности

Уровень безработицы составляет 2,6 % - это один из минимальных показателей с 2012 года. В стране по-прежнему сохраняется высокий спрос на рабочие специальности. Наибольшая потребность в кадрах - в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, транспорта и образования.

"С учетом демографических процессов, происходящих в нашей стране, рынок труда нанимателя у нас превратился в рынок труда соискателя. Сегодня любой гражданин, желая трудоустроиться, может поменять работу. Наши производственные силы - это люди от 30 до 50 лет. Вместе с тем, мы видим, что основной резерв составляет наша молодежь от 16 до 30 лет".