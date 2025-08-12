3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
В Беларуси сохраняется спрос на рабочие специальности
Беларусь - страна открытых вакансий. 12 августа в Минске рассказали о текущей ситуации на рынке труда.
Уровень безработицы составляет 2,6 % - это один из минимальных показателей с 2012 года. В стране по-прежнему сохраняется высокий спрос на рабочие специальности. Наибольшая потребность в кадрах - в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, транспорта и образования.
Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Беларуси:
"С учетом демографических процессов, происходящих в нашей стране, рынок труда нанимателя у нас превратился в рынок труда соискателя. Сегодня любой гражданин, желая трудоустроиться, может поменять работу. Наши производственные силы - это люди от 30 до 50 лет. Вместе с тем, мы видим, что основной резерв составляет наша молодежь от 16 до 30 лет".
Напомним, найти работу можно через службу занятости, ярмарки вакансий или открыть собственное дело на государственные субсидии.