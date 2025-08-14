В Беларуси сотовая связь в сельской местности станет качественнее

Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси: "Начиная с 2017 года, мы накопили обширную базу данных по проблемным точкам как в городах, так и в сельской местности, где качество услуг оставляет желать лучшего. Есть требования главы государства, изложенные в директиве Д2: в частности, поручено Совету Министров совместно с облисполкомами обеспечить до конца этого года широкополосный доступ и услуги сотовой связи надлежащего качества, в первую очередь в сельской местности. Зная, где находятся эти проблемные точки, мы вместе с операторами разработали план строительства".