3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
В Беларуси сотовая связь в сельской местности станет качественнее
Сотовая связь в Беларуси станет качественнее. Президент накануне подписал указ "О строительстве объектов сотовой связи". Он направлен на развитие, внедрение современных технологий, а также повышение качества и доступности мобильных услуг.
Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси: "Начиная с 2017 года, мы накопили обширную базу данных по проблемным точкам как в городах, так и в сельской местности, где качество услуг оставляет желать лучшего. Есть требования главы государства, изложенные в директиве Д2: в частности, поручено Совету Министров совместно с облисполкомами обеспечить до конца этого года широкополосный доступ и услуги сотовой связи надлежащего качества, в первую очередь в сельской местности. Зная, где находятся эти проблемные точки, мы вместе с операторами разработали план строительства".
Указ определяет также развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, которая необходима для работы сотовой связи. Изменения позволят быстрее внедрять технологии, улучшать мобильную систему в регионах и обеспечивать пользователей более стабильным и качественным сигналом.