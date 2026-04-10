В Беларуси создадут единую цифровую платформу для оказания туруслуг
В Беларуси создадут единую цифровую платформу для оказания туруслуг. Все объекты, которые являются точками притяжения туристов, будут взаимосвязаны, чтобы решить комплекс вопросов: от покупки билета до построения маршрута. Для этого важна скоординированная работа регионов и различных ведомств.
"Очень важно отметить, что наше агентство выстраивает обратную связь с бизнесом. Наша задача - понимать, что интересует туроператоров, агентов и на что ориентирован сам потребитель", - отметил директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский.
Кроме того, одна из важных задач - привлечение частных инвестиций в сферу туризма. Ставка делается на национальных инвесторов, которые не ставят перед собой цель только получить прибыль, а являются носителями культуры и традиций, а также возрождают исторические места.