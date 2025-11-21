В Беларуси создали дневник по профориентации для старшеклассников

В Беларуси для старшеклассников разработан дневник по профориентации. Он поможет определиться с будущей профессией. Доступен дневник на Национальном образовательном портале.

Пользоваться им могут школьники, учителя и родители, он содержит всю необходимую для абитуриентов информацию: от перечня белорусских вузов и условий вступительной кампании до востребованных специальностей, проходных баллов и других актуальных данных.

Людмила Филиппович, начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:

"Следует отметить, что на страницах данного дневника собрана информация по итогам вступительной кампании 2025 года, уже мы даем анонс абитуриентам 2026 года. Удобно размещены странички, на которых можно делать записи о посещении, например, предприятий с экскурсией. Кроме того на страницах дневника школьник может пройти тесты профессиональной направленности "ПрофиТест" и выявить свои склонности, возможности с учетом интересов".

Людмила Филиппович, начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f795940-3510-479b-9d28-60f639809901/conversions/bac4169b-8c3d-4161-9583-d015b8b84c6b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f795940-3510-479b-9d28-60f639809901/conversions/bac4169b-8c3d-4161-9583-d015b8b84c6b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f795940-3510-479b-9d28-60f639809901/conversions/bac4169b-8c3d-4161-9583-d015b8b84c6b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f795940-3510-479b-9d28-60f639809901/conversions/bac4169b-8c3d-4161-9583-d015b8b84c6b-xl-___webp_1920.webp 1920w