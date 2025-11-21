3.68 BYN
В Беларуси создали дневник по профориентации для старшеклассников
В Беларуси для старшеклассников разработан дневник по профориентации. Он поможет определиться с будущей профессией. Доступен дневник на Национальном образовательном портале.
Пользоваться им могут школьники, учителя и родители, он содержит всю необходимую для абитуриентов информацию: от перечня белорусских вузов и условий вступительной кампании до востребованных специальностей, проходных баллов и других актуальных данных.
Людмила Филиппович, начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:
"Следует отметить, что на страницах данного дневника собрана информация по итогам вступительной кампании 2025 года, уже мы даем анонс абитуриентам 2026 года. Удобно размещены странички, на которых можно делать записи о посещении, например, предприятий с экскурсией. Кроме того на страницах дневника школьник может пройти тесты профессиональной направленности "ПрофиТест" и выявить свои склонности, возможности с учетом интересов".
На страницах дневника также есть интерактивная карта, ссылки и QR-коды, с помощью которых будущий абитуриент может получить всю необходимую информацию.