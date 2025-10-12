В Беларуси создают леса будущего - в 79 питомниках выращивают более 300 млн саженцев

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d592824-64ed-410d-9835-6897088f7bfe/conversions/8b8e7586-a354-4d52-ba38-199ed3edc6b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d592824-64ed-410d-9835-6897088f7bfe/conversions/8b8e7586-a354-4d52-ba38-199ed3edc6b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d592824-64ed-410d-9835-6897088f7bfe/conversions/8b8e7586-a354-4d52-ba38-199ed3edc6b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d592824-64ed-410d-9835-6897088f7bfe/conversions/8b8e7586-a354-4d52-ba38-199ed3edc6b5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Лесное хозяйство Беларуси полностью обеспечено собственным посадочным материалом и активно работает над созданием новых лесов, адаптированных к изменению климата. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик в "Актуальном интервью".

В стране сегодня функционирует 79 питомников и 4 мощных селекционно-семеноводческих центра. "Больше 300 млн мы выращиваем посадочного материала, что полностью покрывает наши потребности", - отметил министр.

Важным достижением последних лет стало решение проблемы с породным составом. "За последние два года мы уже убрали дефициты породному составу, раньше у нас не хватало посадочного материала дуба, березы. Сейчас мы усовершенствовали технологии, полностью свои потребности удовлетворяем", - пояснил Александр Кулик.

Излишки посадочного материала находят применение за пределами страны: "Несколько миллионов единиц мы каждый год реализуем на Россию. Ближайшие области у нас активно покупают".

В настоящее время в белорусском лесоводстве происходят значительные изменения. Основной породой по-прежнему остается сосна, но климатические вызовы заставляют искать альтернативы. "У нас большая проблема, и ученые занимаются усыханием ели. И уже выше Минска она тоже пошла, раньше усыхала только на южной части страны", - констатировал Александр Кулик.

В качестве решения рассматривается замена ели на бук и лиственницу. "Мы уже провели эксперименты в отдельных лесхозах. Закупаем семена бука. Это тоже, можно сказать, для Беларуси когда-то была лесообразующая порода", - рассказал министр.