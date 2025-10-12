3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
В Беларуси создают леса будущего - в 79 питомниках выращивают более 300 млн саженцев
Лесное хозяйство Беларуси полностью обеспечено собственным посадочным материалом и активно работает над созданием новых лесов, адаптированных к изменению климата. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик в "Актуальном интервью".
В стране сегодня функционирует 79 питомников и 4 мощных селекционно-семеноводческих центра. "Больше 300 млн мы выращиваем посадочного материала, что полностью покрывает наши потребности", - отметил министр.
Важным достижением последних лет стало решение проблемы с породным составом. "За последние два года мы уже убрали дефициты породному составу, раньше у нас не хватало посадочного материала дуба, березы. Сейчас мы усовершенствовали технологии, полностью свои потребности удовлетворяем", - пояснил Александр Кулик.
Излишки посадочного материала находят применение за пределами страны: "Несколько миллионов единиц мы каждый год реализуем на Россию. Ближайшие области у нас активно покупают".
В настоящее время в белорусском лесоводстве происходят значительные изменения. Основной породой по-прежнему остается сосна, но климатические вызовы заставляют искать альтернативы. "У нас большая проблема, и ученые занимаются усыханием ели. И уже выше Минска она тоже пошла, раньше усыхала только на южной части страны", - констатировал Александр Кулик.
В качестве решения рассматривается замена ели на бук и лиственницу. "Мы уже провели эксперименты в отдельных лесхозах. Закупаем семена бука. Это тоже, можно сказать, для Беларуси когда-то была лесообразующая порода", - рассказал министр.
Что касается семенного фонда, то по большинству пород Беларусь обеспечивает себя сама. "По буку мы только закупаем из-за пределов Республики Беларусь. А так все семена наши", - уточнил Александр Кулик. Работа по преобразованию лесов продолжается, что позволит сохранить и приумножить лесные богатства страны для будущих поколений.