В Беларуси стартовал конкурс для мудрых наставников молодежи
Автор:Редакция news.by
Настоящий талант - не только дар, но и результат труда, терпения мудрых наставников. В Беларуси стартовал конкурс на присуждение награды "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзі". Он призван поблагодарить тех, кто помогает молодежи раскрывать свои способности и идти к успеху.
Конкурс проходит под эгидой Совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи и Министерства культуры. Награда присуждается педагогам, наставникам и специалистам, внесшим личный вклад в развитие и воспитание талантливой молодежи.
Есть три категории достижений:
- За подготовку победителя международного художественно-творческого конкурса, обладателя Гран-премии фонда;
- За подготовку не менее двух победителей международных и (или) республиканских художественно-творческих конкурсов, обладателей специальной премии фонда;
- За создание и внедрение методик обучения, которые помогли представителям талантливой молодежи достичь успеха на международных и (или) республиканских художественно-творческих конкурсах.
Заявки принимаются до 1 января 2026 года. Подробная информация размещена на сайте Министерства культуры Беларуси.